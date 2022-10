UGT apoya la autodeterminación de género "tal y como está" recogida en la Ley Trans

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT apoya la autodeterminación del género de las personas trans, tal y como está recogida actualmente en la Ley Tras y no quiere que se toque ese derecho, según ha ha señalado en declaraciones a Europa Press el responsable del Área LGTBI de UGT, Toño Abad, tras presentar sus propuestas a la Ley Trans a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, defiende, por tanto, que se pueda proceder al cambio de sexo en el registro sin requisitos, en libertad y pleno reconocimiento de la identidad de género".

Para el sindicato, el pleno reconocimiento de la identidad de género "tiene una incidencia muy importante en los centros de trabajo, en el día a día de las personas trans".

"Ver ese reconocimiento, no tener que vivir situaciones de exclusión, tener posibilidades de acceder al empleo en igualdad de condiciones. Si suceden casos de discriminación directa o indirecta en los centros de trabajo, tener herramientas para combatirla creo que es importante y crucial en este momento", ha sentenciado Abad.

En este punto, ha asegurado que la autodeterminación de género que plantea el texto actual "es la vía y lo que ha transmitido no solamente el movimiento LGTBI sino el movimiento trans".

"Es como quieren que esté reconocido, en la línea de lo que establecen los organismos internacionales, las propias sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de España, por lo tanto creemos que esta es la manera de reconocer correctamente la autodeterminación, si le imponemos requisitos no estamos reconociendo la autodeterminación plena y libre y por lo tanto no serviría de nada", ha manifestado el responsable del Área LGTBI del sindicato.

UGT ha propuesto a los grupos parlamentarios que incorporen una enmienda a la Ley Trans para "reforzar las medidas para luchar contra la discriminación" en el ámbito laboral, ante la "ausencia de medidas protectoras en el empleo y mecanismos de denuncia y el escaso alcance de la negociación colectiva en esta materia".

Así las cosas, el sindicato pide que se incorpore al texto que "las empresas de más de 250 trabajadores establecerán un conjunto planificado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI en el empleo. Para ello, serán pactadas a través de la negociación colectiva y acordadas con la representación legal de los trabajadores".

Para el responsable del Área LGTBI de UGT, la situación que atraviesan las personas LGTBI en el empleo "es una situación crítica, de emergencia" ya que, en sus palabras, "no hay mecanismos de denuncia ni mecanismos para proteger a las personas LGTBI en el empleo de las violencias" que sufre el colectivo.

"Hemos presentado una enmienda a la ley LGTBI para crear planes obligatorios de diversidad en las empresas, con una planificación de medidas. Esto es muy importante, es el momento de que se trabaje esta realidad que hasta este momento estaba silenciada y no se trataba en los trabajos", ha explicado.

El sindicato tiene "confianza" de que su iniciativa "salga adelante". "Así nos lo han transmitido los grupos parlamentarios, les pedimos que se pongan de acuerdo y que no aplacen más la aprobación de la Ley LGTBI, no podemos esperar eternamente y no podemos pasar del plazo de finales de año porque podría ser que la norma decayera y no se aprobara. Este es el momento", ha concluido Abad.