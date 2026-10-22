Universitarios celebran su nuevo estatuto: "Supone un avance significativo en cuestiones como la salud mental"

Archivo - Fachada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), a 3 de mayo de 2024, en Madrid (España). La Facultad de Ciencias Biológicas de la UCM, que comparte edificio con la Facultad de Ciencias Geológicas, se - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) ha celebrado la reciente aprobación del nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, que "supone un avance significativo en cuestiones como la salud mental y el bienestar universitario, la conciliación académica, laboral y familiar, la igualdad de oportunidades, la inclusión y la participación estudiantil".

Así lo ha puesto de relieve el Consejo en un comunicado, donde recuerda que el estatuto sustituye al aprobado mediante el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, y "actualiza el marco de derechos y deberes del estudiantado universitario después de más de quince años".

Desde su punto de vista, la aprobación del estatuto "culmina un proceso de diálogo y negociación" en el que el CEUNE ha sido "parte central de la elaboración del nuevo texto, defendiendo las reivindicaciones del estudiantado y contribuyendo a alcanzar un amplio consenso sobre sus derechos".

En este sentido, CEUNE ha puesto en valor medidas destacadas como "el reconocimiento del derecho a recibir atención psicológica y de salud mental en el seno de las universidades, así como el refuerzo de las garantías en la evaluación, estableciendo que la revisión de un examen no podrá, con carácter general, implicar una reducción de la calificación provisional".

"Valoramos especialmente que este nuevo marco normativo sea fruto del trabajo conjunto y del reconocimiento de la representación estudiantil como interlocutora imprescindible en las decisiones que afectan a la comunidad universitaria", ha insistido, para después añadir que su aprobación demuestra "la importancia de situar la voz del estudiantado en el centro de las políticas universitarias".

Asimismo, ha reiterado su compromiso para "seguir trabajando para que los avances recogidos en el Estatuto tengan una aplicación efectiva en todas las universidades, garantizando que los derechos reconocidos se traduzcan en mejoras reales para el conjunto del estudiantado".

El Estatuto del Estudiantado Universitario que reconoce el derecho al paro académico, la conciliación de los estudiantes y recibir atención a la salud mental gratuita entra este viernes 23 de octubre tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto reconoce expresamente el derecho al paro académico, total o parcial, y prevé que las universidades regulen cómo ejercerlo con participación de la representación estudiantil, respetando también el derecho a la educación. Entre los deberes que deberán cumplir los alumnos, destaca el no hacer un uso inapropiado de la Inteligencia Artificial.

También reconoce el derecho a recibir orientación y atención psicológica y de salud mental gratuita y accesible. Además, se prevén unidades de apoyo y protocolos de prevención y actuación ante conductas suicidas.

El nuevo Estatuto supone un avance en el reconocimiento y la garantía de los derechos del estudiantado. El alumnado deja de ser considerado únicamente receptor de formación para consolidarse como titular de derechos, protagonista de la vida universitaria y parte activa de las decisiones que le afectan.

El documento refuerza la protección frente al acoso y el ciberacoso, incluidos los de carácter sexual, por razón de sexo, orientación sexual o identidad y expresión de género, así como frente al acoso personal. De esta forma, la igualdad, la inclusión y la no discriminación ganan peso en la protección del alumnado.

Igualmente, refuerza los apoyos para estudiantes con discapacidad, necesidades específicas de apoyo educativo o dificultades de aprendizaje.

También impulsa medidas para compatibilizar los estudios con el trabajo y la vida familiar, incluyendo opciones como los estudios a tiempo parcial y la suspensión temporal de los estudios conforme a la normativa.

REGLAS ACADÉMICAS MÁS CLARAS Y EVALUACIÓN MÁS JUSTA

El documento refuerza el derecho a conocer los planes docentes antes de la matrícula, con información sobre contenidos, profesorado, idioma, prácticas y evaluación.

También establece garantías frente a cambios injustificados en los criterios de evaluación y se refuerza la supervisión de las prácticas académicas. El nuevo marco incorpora garantías sobre protección de datos, seguridad digital, desconexión digital y propiedad intelectual de los trabajos académicos.

El Estatuto amplía su ámbito de aplicación y refuerza derechos relacionados con las becas, la movilidad, la orientación socioprofesional, la formación permanente, las microcredenciales y el doctorado, con el objetivo de "avanzar hacia una universidad que garantice más oportunidades, mayor protección y una formación de calidad para todo el estudiantado".

Otros de los avances es el reconocimiento del derecho a la conciliación de la vida académica y laboral, el acceso a la orientación y atención psicológica y de salud mental, y la adaptación curricular para el estudiantado con discapacidad, necesidades específicas de apoyo o dificultades de aprendizaje".

Asimismo, refuerza derechos esenciales del día a día universitario, como las garantías en los procesos de evaluación, asegurando las dos convocatorias; la mejora de las tutorías; la ampliación de los motivos que justifican la inasistencia, incluyendo el cuidado de personas dependientes, la enfermedad o la realización de otros exámenes oficiales; y la protección frente a las bajadas de calificación en las revisiones, salvo por errores materiales o aritméticos.

También contempla la anonimización de las calificaciones, el derecho a la desconexión digital, la dispensa académica y la suspensión temporal de los estudios. A estas medidas se suman nuevas garantías para prevenir y actuar frente al acoso y el bullying, así como la obligación de las universidades de desarrollar planes de conciliación y de contar con servicios y unidades de atención a la discapacidad, salud mental, igualdad y orientación sociolaboral.