El Vaticano confirma nueve meses de prisión y el pago de 28.148 euros a los activistas pegaron sus manos al Laocoonte

ROMA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Apelaciones del Vaticano ha confirmado la sentencia en primer grado que impuso nueve meses de prisión, con suspensión de la pena, y 28.148 euros de multa por daños y perjuicios a los activistas climáticos Letzte Generation (Última generación) que en agosto de 2022 pegaron sus manos al grupo escultórico del Laocoonte en los Museos Vaticanos.

Según ha informado el presidente del Tribunal de Apelaciones, Alejandro Arellano Cedillo, el tribunal ha rechazado el recurso interpuesto por los abogados de los acusados "contra la sentencia" emitida el 12 de junio y la confirma en todas sus partes.

El tribunal del Vaticano ha confirmado así la sentencia en primera instancia que condena a los dos activistas que el 18 pasado de agosto, pegaron sus manos a la base del grupo escultórico del Laocoonte realizado hacia el año 40 a.C.

La ejecución de la sentencia para Guido Viero, de 62 años, y Ester Goffi, de 26, quedó suspendida, pero sí tendrán que pagar, como parte de la condena, la indemnización a los Museos Vaticanos de 28.148 euros.

Además, con la primera sentencia también se impuso una multa de 120 euros a Viero y a Laura Zorzini, la otra activista que filmó con su teléfono móvil a los dos acompañantes, que se resistieron a la orden de la gendarmería vaticana de seguirlos hasta el interior de las oficinas.

La defensa pidió la absolución de los activistas porque, a su juicio, el hecho no es constitutivo de delito. Uno de los abogados aseguró que si bien la obra es "de valor inconmensurable", la base donde pegaron las manos no lo es, por lo que no podían ponerse al mismo nivel.