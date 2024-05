El Vaticano expone en San Pedro 24 fotos sobre los estragos del cambio climático en Bangladesh, Togo o Etiopía

ROMA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Vaticano expone entre las columnas del Brazo de Carlomagno, en la Plaza de San Pedro, desde este martes 7 de mayo y hasta el 27, 24 fotografías que muestran la destrucción causada por el cambio climático en Bangladesh, Togo, Etiopía o la Amazonia.

La iniciativa ha sido comisariada por Lia y Marianna Beltrami y realizada junto con el Dicasterio para la Comunicación y en colaboración con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y el Centro Laudato Si' para la Educación Superior.

La exposición fotográfica lleva por título 'Changes' y se enmarca en el proyecto 'Emociones' que, impulsado por el Vaticano, pretende generar un cambio social que frene los efectos del cambio climático.

Las 24 fotografías de la exposición reflejan situaciones concretas de la naturaleza o de los habitantes de Borneo, Bangladesh, Togo, Etiopía, el Amazonas, Florida, Grecia, Italia, Islandia, Australia y Turquía. De este modo, representan con imágenes "el contraste entre la belleza y la maravilla de la Creación y la destrucción causada por el cambio climático tanto a nuestra Casa Común como a las personas de todo el mundo", según han señalado los organizadores de la exposición gratuita.

Las instantáneas también hacen referencia al llamamiento realizado por el Papa en la Exhortación Apostólica 'Laudato Si', en la que el Pontífice denuncia: "A medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que no estamos reaccionando lo suficiente, ya que el mundo que nos acoge se está desmoronando y quizás se acerca a un punto de ruptura". "Más allá de esta posibilidad, no cabe duda de que el impacto del cambio climático perjudicará cada vez más la vida de muchas personas y familias. Sentiremos los efectos en términos de salud, trabajo, acceso a los recursos, vivienda, migración forzosa y en otros ámbitos", agrega.

Para los organizadores, el título de la muestra hace referencia tanto al cambio climático y sus repercusiones, como al reto de cambiar la perspectiva y las acciones.

Los fotógrafos que han colaborado en la exposición son: Nese Ari, Raffaele Merler, Giampaolo Calzà, Franco Giovanazzi, Vassilis Ikoutas, Asaf Ud Daula, Sebastiano Rossitto, Ferran Paredes Rubio y Francesca Larrain.