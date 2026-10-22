El Vaticano pide que la transmisión de la fe no quede confinada a lenguajes "escolásticos" y "moralistas"

Archivo - Plaza de San Pedro del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha propuesto en su documento 'Venite ad me. Consideraciones sobre la transmisión de la fe en el cambio de época' evitar que la transmisión de la fe quede confinada a lenguajes "escolásticos", "dogmáticos" o "moralistas".

"Hoy resulta más urgente que nunca analizar con mirada sapiencial las formas actuales de organizar la catequesis, para que la transmisión de la fe no quede confinada a lenguajes que puedan calificarse de escolásticos, dogmáticos o moralistas", se lee en el texto publicado este jueves y aprobado por el Papa León XIV.

El Vaticano advierte de que una presentación "fría" y "repetitiva" del mensaje evangélico corre el riesgo de no llegar al "corazón" de los fieles, por lo que apunta que resulta imprescindible renovar la forma de comunicar el anuncio cristiano en el contexto cultural actual.

Para lograr una evangelización eficaz en la sociedad contemporánea, el documento propone articular un lenguaje que nazca principalmente de la escucha y que se traduzca en testimonio de vida, citando como modelo pedagógico las parábolas y enseñanzas de Jesús de Nazaret.

El Dicasterio enmarca esta propuesta dentro de una respuesta pastoral ante el "cambio de época" global y la "ruptura" de la "transmisión generacional de la fe" en el ámbito doméstico.

Ante este escenario de creciente "secularización" e "individualismo", la Santa Sede remarca la necesidad de transmitir la fe partiendo del 'kerygma' o primer anuncio, que propone situar el "amor salvífico de Dios" por delante de la "obligación moral o religiosa".

Asimismo, el texto pone de relieve que las innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial "también afectan a la fe y a la religión" y, frente al "riesgo" de una vivencia religiosa "desencarnada o aislada", subraya la necesidad de revalorizar el "acompañamiento" de la comunidad eclesial, el papel de la familia, la vivencia de la liturgia y la piedad popular como espacios de transmisión de la fe.

Finalmente, el documento aboga por potenciar vías complementarias de anuncio evangelizador como el arte, la música y las obras de caridad hacia los colectivos más vulnerables. Además, defiende la importancia de ampliar la presencia efectiva de las mujeres en los órganos de dirección y en los procesos de toma de decisiones eclesiales.