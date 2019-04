Un video en el que se ve como llegan plásticos a las playas de Tenerife se convierte en viral

Actualizado 02/04/2019 17:46:07 CET

Cada vez más productos están hechos de plástico: bolsas, platos, botellas o vasos. Su uso es muy común en nuestro día a día. Según Greenpeace, en el momento en el que nos deshacemos de ellos "pueden acabar en un vertedero, ser incinerados o reciclados", pero en otros casos, "pueden llegar al mar incluso cuando los tiramos a la basura".

El plástico es un material resistente y que tarda cientos de años en degradarse. Además, una vez se encuentran en el mar, los animales marinos pueden ingerirlo fácilmente. "Cada año, más de un millón de aves y más de 100.000 mamíferos marinos mueren como consecuencia de todos los plásticos que llegan al mar", afirman desde Greenpeace.

Muchos pueden pensar que este no es un problema que afecta a la sociedad actual. Pero no hay que irse muy lejos para comprobar que las playas de España están sufriendo la llegada de plásticos. Este es el caso de Tenerife. El pasado 25 de marzo, la fundadora del movimiento Océano Limpio Tenerife, María Celma grababa un vídeo en el que se podía ver como la arena de una playa de El Porís (Tenerife) estaba teñida de plásticos. El video ha sido compartido por muchos usuarios de redes sociales como Facebook o Twitter.

"Es desolador", dice Celma mostrando una bolsa llena de microplásticos tras intentar limpiar la playa junto a un grupo de voluntarios.

"Todo lo que veis son caminos de microplásticos", afirma la chica, que intenta mandar un mensaje de concienciación a los que vean este video. Además, según Celma "no hace falta irse a una playa de Indonesia para que se te llenen los ojos de lágrimas".

En el video se puede escuchar la voz emocionada de Celma que, tras ver el estado de la playa, dice que "es imprescindible llevar a cabo un proyecto medioambiental e ir todos a una".

CONSEJOS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE PLÁSTICOS

A pesar de que estamos rodeados de productos hechos con plásticos, desde Greenpeace aseguran que se pueden buscar alternativas y reducir su consumo con estos consejos:

1. Cambiar las bolsas de plástico por reutilizables o cestas.

2. No usar vasos, cubiertos o platos de plástico fuera de casa.

3. Comprar comida a granel para evitar los envoltorios, por ejemplo, las bandejas.

4. Cambiar los tupper de plástico por los de cristal o acero inoxidable.

5. Evitar el uso de cosméticos que tengan en su composición microesferas de plástico.

6. Beber agua del grifo y evitar el agua embotellada.

7. Elige envases de vidrio para tus bebidas en lugar de brik o botellas de plástico.

8. No uses biberón de plástico para reducir la exposición de tu bebé.

9. Busca juguetes de madera o tela.

10. No uses maquinillas de afeitar desechables.

11. Intenta que tus productos de higiene y cuidado personal no estén envasados en plástico.

12. Evita productos de limpieza envasados en plástico.

13. Utiliza mecheros de metal rellenables.

14. Si no es posible que tu consumo se reduzca, reutiliza esos productos y tíralos en el contenedor correspondiente.

Cada año se vierten al mar cerca de 8 millones de toneladas de plástico y según un estudio realizado por Ellen MacArthur Foundation, para el año 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Para que esta situación se revierta solo tenemos que cuidar del medio ambiente, un asunto de todos.