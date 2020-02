Vox defiende la "familia natural" contra la despoblación: "Los niños se crían mucho mejor con su padre y con su madre"

Publicado 18/02/2020 19:43:00 CET

PP y Cs recuerdan que hay más tipos de familia y el resto de grupos del Congreso aprecian "regresión" y "machismo" en la iniciativa

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha defendido este martes en el Congreso la "familia natural" como solución a la despoblación que sufre el país, por ser la "institución más fructífera de la humanidad". Durante su intervención, la representante de la formación, Rocío de Meer, ha asegurado que hay "muchos estudios" que dicen que "los niños se crían mejor con su padre y con su madre".

El partido que preside Santiago Abascal ha defendido en la Cámara una proposición no de ley en defensa de la familia en la que piden, entre otras medidas, la creación de un pacto sobre la materia, una reforma de la Ley de Protección a las Familias Numerosas, aumentar el cheque familiar en 600 euros por hijo a partir del tercer hijo y siguientes o establecer una prestación universal de 100 euros al mes por hijo.

Durante la defensa de la iniciativa, De Meer ha calificado la situación de España de "emergencia" y de "infierno" demográfico y ha subrayado que la solución pasa por la "defensa de la familia natural".

"Y no lo decimos los de Vox porque seamos unos fachas", ha explicado la diputada, sino "muchos estudios" que apuntan a que "los niños que se crían muchísimo mejor con su padre y con su madre", que "tienen mejor índice de escolarización y presentan menos trastornos emocionales", mientras que cuando falta alguno de los progenitores "hay mayor fracaso y mayor pobreza".

"NO SOMOS MACHISTAS NI FEMINISTAS, SOMOS MUJERES"

De Meer ha acusado a la izquierda de querer "destruir a la familia", invirtiendo más "en políticas de la muerte", como el aborto, que en la de "la vida" y, además, ha apuntado que esta abolición de la familia la quieren hacer a través de la "abolición de la mujer" ya que, a su juicio, "obligan" a estas a pensar y hacer lo que ellos dicen.

"En Vox no somos ni machistas ni feministas, somos mujeres libres, valientes y con mayúsculas", ha declarado la representante de Vox, para señalar que las que se declaran feministas no los son. "Lo dice su propia ministra de Igualdad citando a Simone de Bouvard, diciendo que tienen que llegar a ser mujeres. Lo que no sabemos es cómo quieren llegar a serlo, no sé si tienen que hacer un cursillo con Beatriz Jimeno o quitarse la camiseta y pintarse alguna cosa en el pecho", ha concluido.

Tanto la iniciativa como las palabras de la diputada han sido muy criticadas por la mayoría de los grupos. El portavoz del PSOE en este debate, Antidio Fagundez, ha calificado el texto de "machista" por relacionar la natalidad con la maternidad y por obviar temas como la conciliación o los permisos y, por lo tanto, la responsabilidad que los hombres también tienen en el cuidado de los hijos.

Fagundez también ha criticado el modelo "único" de familia que presenta Vox, que "ataca a la diversidad", así como que en su intención de "proteger a la familia" ignore el "poder adquisitivo" de estas.

EL PP ATACA LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO

También Unidas Podemos ha reprochado a Vox que no haya tenido ninguna palabra hacia las familias monoparentales, las migrantes, aquéllas que tienen a abuelos viviendo bajo su techo o en la que sus miembros son trabajadores pobres, entre otras. Estas son, según ha indicado la portavoz adjunta del grupo, Sofía Castañón, los núcleos familiares más vulnerables según Save The Children.

Para Castañón, el discurso de De Meer tenía un "filtro de blanco y negro y una musiquilla de NODO" que no corresponde con la sociedad actual y ha pedido a Vox que no acuda al Congreso a disputar a las españolas "sus derechos sexuales y reproductivos".

El PP, por su parte, ha defendido también la existencia de más modelos de familias de los que presenta la formación de Santiago Abascal, aunque el discurso de su portavoz en el debate, Carmen Navarro, se ha centrado más en criticar las políticas de natalidad del Gobierno, a los que ha emplazado a aprender de las recetas de su partido: crecimiento económico y creación de empleo.

Así, ha criticado que durante los gobiernos de izquierda hubiera tiempo para eliminar ayudas como el cheque bebe o la prestación por hijo a cargo menor de cinco años, pero sí tener tiempo de atender "a la familia de Galapagar", en referencia al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y a la ministra de Igualdad, Irene Montero. "Hay cartera para mamá, sillón para papá, 'nanny' por la noche y portero exterior", ha declarado.

Mientras, Ciudadanos ha lamentado que, aunque comparten parte del contexto de Vox --el problema demográfico--, no están de acuerdo en un planteamiento que no recoge la diversidad de las familias y no habla de conciliación o de políticas para la igualdad del hombre y la mujer. Similar ha sido la postura de PNV, que ha reprochado a De Meer un texto "regresivo" y con una "visión absolutamente conservadora de la vida".

La representante de Esquerra Republicana (ERC), Norma Pujol, apenas ha subido unos minutos a tribuna para mostrar carteles con los diferentes tipos de familias que existen en España y defiende su partido, mientras su homólogo de JxCat, Genís Boadella se ha negado a entrar en el debate de la medida. "No vamos a hacer política con ustedes", ha declarado.

Finalmente, tanto la representante de CUP, Mireia Vehí, como la de EH Bildu, Isabel Pozueta, han destacado la lucha del movimiento feminista a la hora de alcanzar derechos y han recriminado a Vox que llegue ahora al Congreso a intentar eliminarlos. Del mismo modo que el líder de Más País, Iñigo Errejón, ha criticado que la formación de Abascal busque la confrontación en el hemiciclo.