WWF pide un Acuerdo Global para frenar la pérdida de biodiversidad en 2030 "al estilo" del 'Acuerdo de París de clima'

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

WWF pide a los gobiernos un Acuerdo Global que permite frenar la pérdida de biodiversidad "al estilo del Acuerdo de París de clima", ante la última ronda de negociaciones que tendrá lugar del 13 al 29 de marzo, preparatoria para la Cumbre sobre Biodiversidad (COP15) de este año.

La organización conservacionista expone en su informe 'Cerrando la brecha: Traduciendo los compromisos políticos en un ambicioso Marco de Biodiversidad Global' que el actual borrador del Acuerdo Global sobre Biodiversidad es insuficiente en comparación con los últimos compromisos de los líderes mundiales para hacer frente a la crisis global de la naturaleza.

Según la entidad, este borrador es "poco ambicioso, limitado y no es suficiente para revertir la pérdida de biodiversidad" y advierte de que estas negociaciones, que se llevarán a cabo del 13 al 29 de marzo en Ginebra (Suiza), son la última oportunidad para que los gobiernos lleguen a un acuerdo global lo "suficientemente ambicioso" antes de que tenga lugar la próxima reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). En este evento, que tendrá lugar este año en Kunming (China), se adoptará el acuerdo que sea pactado ahora en Ginebra.

Por ello, WWF pide a los líderes mundiales que se reúnen en Ginebra que aseguren y garanticen la implementación efectiva de un acuerdo por la naturaleza "al estilo del Acuerdo de París de clima", que incluya un conjunto claro de metas, hitos y objetivos medibles y basados en la ciencia.

"El acuerdo debe servir para garantizar que tengamos más naturaleza en 2030 de la que teníamos en 2020, incluyendo un objetivo para conservar el 30% de la tierra, el agua dulce y los océanos para 2030 a través de un enfoque basado en el respeto de los derechos de las poblaciones locales, así como un hito en 2030 para reducir a la mitad la huella de producción y consumo", sostiene la organización.

El informe de WWF evalúa los principales compromisos internacionales que cubren explícitamente la negociación del Acuerdo Global de Biodiversidad. Este análisis desvela que, a pesar de que los líderes mundiales se comprometieron públicamente a asegurar un Acuerdo Global sobre Biodiversidad ambicioso y transformador, capaz de revertir la pérdida de biodiversidad para 2030, "aún no han cumplido colectivamente estas promesas en la sala de negociación".

El análisis indica que el borrador del acuerdo global debe fortalecerse significativamente para que coincida con las promesas de los líderes de revertir la pérdida de biodiversidad para 2030 manifestadas en una serie de compromisos, incluida la propia Declaración de Kunming, el Compromiso de los líderes por la naturaleza, la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas, la Alianza Global por los Océanos, una declaración conjunta de 113 países y el comunicado de los líderes del G20.

WWF considera esencial actuar para transformar los sectores productivos clave que impulsan la pérdida de biodiversidad, en particular la agricultura y los sistemas alimentarios. La falta de objetivos específicos y detallados para abordar los impulsores de la pérdida de biodiversidad preocupa a la ONG ya que revela "el incumplimiento de compromisos de alto nivel".

Al respecto, Marco Lambertini, director general de WWF Internacional ha explicado que "la catastrófica pérdida de naturaleza actual está aumentando la vulnerabilidad ante las pandemias, exacerbando el cambio climático y amenazando tanto a los medios de subsistencia de las personas como a la economía global. Los líderes mundiales han prometido actuar para proteger la naturaleza y las personas al asegurar un ambicioso acuerdo global sobre biodiversidad, pero se necesita hacer mucho más urgentemente".

En su opinión, "los líderes se enfrentan a una crisis de credibilidad y corren el riesgo de no cumplir sus promesas sobre la naturaleza si no actúan ahora para cerrar la brecha que hay entre los compromisos positivos para la naturaleza y el proyecto de un acuerdo poco ambicioso y limitado". Para WWF, es necesario "un acuerdo sólido capaz de unir al mundo para revertir la pérdida de la naturaleza para 2030 y lograr un futuro positivo para ésta. Vamos por más naturaleza para 2030, no menos".

DEFICIENCIAS DEL ACUERDO

El informe identifica nueve áreas con deficiencias en el proyecto de acuerdo. El borrador actual sólo exige que "el aumento en la tasa de extinción [de especies] se detenga o se revierta, y el riesgo de extinción se reduzca en al menos un 10%". En cambio, según WWF, los países deberían presionar para que se tomen medidas urgentes para evitar la extinción de especies amenazadas a partir de 2022 y para que la abundancia de la población de especies se recupere para 2030.

La organiación también considera que falta un mecanismo fuerte de monitoreo, revisión y seguimiento para garantizar que los gobiernos revisen regularmente el progreso y escalen el nivel de acción para alcanzar los objetivos y las acciones propuestas para abordar los patrones insostenibles de producción y consumo son insuficientes;

También faltan compromisos para detener o redireccionar todos los subsidios dañinos para la naturaleza; no hay una referencia explícita que asegure la implementación de un enfoque basado en derechos.