Yolanda Díaz sobre la Ley Trans: "Con los derechos no se juega, lo digo con las personas trans o en la valla de Melilla"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha evitado valorar la posición del PSOE sobre el proyecto de Ley Trans pero ha asegurado que su aprobación "es algo que debe hacerse con mucha urgencia".

"Entiendo las posiciones legítimas de todos los partidos, y no me van a encontrar jamás comentando la posición de otros partidos, pero hablo de la mía y los derechos humanos no son relativizables y lo digo en general con las personas trans o en la valla de Melilla, porque con los derechos no se juegan", ha explicado la entrevista en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Díaz se ha mostrado convencida de que "es una ley que va a salir adelante" y ha añadido que de no ser así "se cometería un error". "Cuando nuestro país avanza en derechos y sobre todo el derechos civiles es algo muy positivo; pediría un acuerdo en esta materia y que avancemos porque las personas trans hoy tienen que tener sus derechos y es urgente", ha añadido Díaz.

Respecto a la tragedia de Melilla en el mes de junio, Díaz ha asegurado "no tener dudas" sobre la versión de Interior, pero ha recordado que "ha habido muertes y se han visto imágenes" y "los hechos son evidentes".

Por ello, la titular de Trabajo, que ha asegurado haber hablado con el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska y con gente de su equipo, ha insistido en la importancia de una investigación para esclarecer lo sucedido.

"Los derechos humanos no son relativizables y me parece que esto necesita una investigación, han muerto personas y en nuestro país tenemos derecho a saber lo que ha pasado", ha añadido.