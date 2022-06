No, escuchar sonidos con una frecuencia de 174 Hz como dicen en TikTok no tiene beneficios conocidos para la salud

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varios vídeos en redes sociales, especialmente en TikTok, afirman que "una frecuencia de sonido de 174 Hz actúa como analgésico natural, relaja y cura los músculos liberando su tensión, atrayendo sentimientos de seguridad y protección". ¿Qué hay de cierto en ello?

La frecuencia de 174 Hz actúa como un analgésico natural, relaja y cura los músculos liberando su tensión, atrayendo sentimientos de seguridad y protección. Guarda y utiliza ese sonido cuando lo necesites.

Actualmente no existe evidencia científica que relacione una frecuencia concreta de sonido y la analgesia, según una verificación llevada a cabo por Verificat.

Actualmente no existe ninguna evidencia científica de que ninguna frecuencia sonora en concreto pueda tener efectos analgésicos sobre el cuerpo, es decir, que tenga la capacidad de aligerar o eliminar la sensación de dolor. "No hay ninguna evidencia científica de 'sonidos curativos' de ningún tipo", ni de que "escuchar tonos de frecuencia única tenga ningún beneficio", ha resumido a Verificat Chris Kyriakakis, profesor de procesamiento de señales de audio en la Escuela de Ingeniería de Viterbio de la Universidad del Sur de California. La misma opinión ha obtenido Verificat de Andrew Rossetti, supervisor de Musicoterapia en Radio-oncología del Centro Louis Armstrong de Música y Medicina del hospital Mont Sinaï de Nueva York: "No hay pruebas concluyentes que equiparen frecuencias específicas con actividad o resultados específicos del cerebro".

La Sociedad Española del Dolor ha advertido a Verificat de que la afirmación de los supuestos efectos analgésicos de escuchar una frecuencia de sonido de 174 Hz "tiene los argumentos habituales de la pseudociencia: urgencia, apelar a lo natural, poner un dato que suene a riguroso": "Nada es creíble sobre esta teoría desde el punto de vista de la ciencia".

LOS EFECTOS DE LA MÚSICA

Sí que hay algunas evidencias de que la música puede tener un efecto psicológico positivo, según ha apuntado Kyriakakis, aunque Rossetti ha puntualizado que "los mecanismos específicos que hacen de la música una herramienta clínica tan potente todavía están en investigación y discusión".

La musicoterapia es "el uso profesional de la música y sus elementos como intervención en entornos médicos, educativos y cotidianos con individuos, grupos, familias o comunidades que buscan optimizar su calidad de vida y mejorar la calidad física, social, comunicativa, emocional. salud y bienestar intelectual y espiritual. La investigación, la práctica, la educación y la formación clínica en musicoterapia se basan en estándares profesionales según contextos culturales, sociales y políticos", según la Federación Mundial de Musicoterapia. Este estudio encontró que la musicoterapia reducía significativamente la ansiedad y angustia durante una simulación en pacientes con cáncer de cabeza y cuello o de mama. Publicaciones como la 'Revista de Terapia Musical' y la 'Revista Británica de Musicoterapia'.

Por su parte, la terapia vibroacústica aplica sonidos de muy baja frecuencia directamente sobre tejidos humanos para aliviar ciertos tipos de dolor como en el caso de los pacientes de fibromialgia, según ha aclarado Rosetti. Durante las sesiones, los pacientes se sientan en una silla reclinable o una cama que transmite sonidos a frecuencias de 40-100 Hz, vibraciones que se transfieren al cuerpo del paciente. Este estudio de 2009 observó mejoras en pacientes con Parkinson en todos los síntomas, control motor y medidas de resultados funcionales en el momento de la evaluación, aunque se requieren de mayores investigaciones para estudiar los beneficios a largo plazo.

Rosetti lo ha resumido en que se ha demostrado que la música es un fenómeno complejo que afecta al organismo humano a muchos niveles. El experto ha incidido en que es muy probable que haya correlaciones directas entre frecuencias específicas y resultados en el cerebro: "La música también funciona a nivel clínico a través de su contenido metafórico, su capacidad de generar respuesta emocional, el proceso asociativo que tiene lugar en los humanos y la música significativa [es decir, con el significado propio que le puede atribuir cada uno ], así como a través de procesos de entrenamiento. También es un excelente medio de expresión de conceptos y emociones que, de otra forma, serían demasiado difícil de expresar con palabras. La musicoterapia es mucho más que una escucha pasiva de música. Es un medio o vehículo utilizado en un proceso terapéutico", ha detallado.

