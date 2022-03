No, no se ha demostrado que la gente atractiva tenga un mejor sistema inmunitario

MADRID, 23 Mar. (Verificat/EUROPA PRESS) -

Un estudio replicado en decenas de webs y medios asegura que cuanto más atractivo se es, más protegido se está de las infecciones. Algunas webs incluso han señalado que las personas atractivas podría estar también más protegidos contra el COVID-19. ¿Qué hay de cierto en ello?

EL MENSAJE QUE ESTAMOS VERIFICANDO

Cuanto más atractivo eres, más protegido estás de las infecciones.

CONCLUSIÓN

El estudio ha encontrado una posible vinculación entre el atractivo físico y el sistema inmunitario de una persona, pero los autores insisten en que son necesarios más estudios que confirmen que realmente existe una relación directa. Además, la muestra que utilizan no es representativa de toda la población mundial.

JUSTIFICACIÓN

Correlación no implica causalidad: dos variables que evolucionan del mismo modo no siempre están vinculadas entre ellas. Lo que han hecho los científicos autores '¿Algo más que una cara bonita? La relación entre la función inmune y el atractivo facial percibido', publicado en 'Proceedings of the Royal Society B' es sugerir una posible relación entre el hecho de que una persona sea atractiva y el hecho de que tenga un mejor sistema inmunitario y plantear la posibilidad de que un evento influya en el otro. Es decir, proponen que otra persona pueda percibir que otra tiene un mejor sistema inmunitario porque la considera más atractiva, según Summer Mengelkoch, una de las autoras del estudio.

"El artículo me parece más una co-ocurrencia --una ocurrencia de dos o más eventos de forma simultánea-- que, como mucho, tiene cierta gracia en cuanto a la conclusión, basada en una doble coincidencia que no se aborda científicamente ni explica", ha explicado a Verificat Manel Juan, jefe de Servicio de Inmunología del hospital Clínic de Barcelona. Juan también apunta a otra posibilidad, a que exista "una relación secundaria como la que ocurre entre los kilómetros de autopistas y la salud de la población". Es decir, que sí que es verdad que ambas variables pueden tener una correlación directa, pero hay que tener en cuenta la tercera variable: en este caso, la mayor o menor probabilidad de accidentes de tráfico por el límite de velocidad de las carreteras, que es la que realmente influye en el aumento o descenso de la esperanza de vida de forma global en una población.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Los propios autores admiten que, aunque se trata del "estudio más extenso hasta la fecha" que examina estos vínculos, "esta hipótesis no ha sido objeto de un escrutinio empírico riguroso" y que la investigación necesita "investigación futura para poder replicar" los resultados hayados dadas las limitaciones de la propia investigación.

La muestra no es representativa de toda la población. El estudio se ha basado en los datos de 159 estudiantes de la Universidad Católica de Texas --en la que se llevó a cabo la investigación--: 80 hombres y 79 mujeres, de una media de 20 años, y relativamente sanos. Esta circunscripción a una región concreta y la selección exclusivamente de participantes sanos limita la extrapolación de los resultados al resto del mundo, tal y como admiten los propios autores: "Investigar las relaciones entre la función inmunológica y el atractivo en una población más grande y diversa, que incluye tanto a personas sanas como enfermas, es un próximo paso vital antes de que los resultados actuales puedan generalizarse a una población más amplia".

La investigación ha determinado la efectividad del sistema inmune de los participantes a través de la actividad in vitro (es decir, de forma aislada, sobre placas de laboratorio). Por ejemplo, han observado que a mayor atractivo percibido de una persona, mayores tasas tiene de fagocitosis --cuando un fagocito (tipo de glóbulo blanco) rodea y destruye sustancias extrañas (como bacterias)--. Han constatado además que en estas personas percibidas como 'más atractivas' se produce una suerte de 'eficiencia inmunológica' en sangre: es decir, que estas personas 'más atractivas' consiguen matar más bacterias con menos 'recursos' ya que estas mayores tasas de fagocitosis no tienen tanto que ver con cuántas células blancas matan a partículas de la bacteria Escherichia coli, sino con un menor número de neutrófilos, otras células esenciales para llevar a cabo este proceso. Pero una cosa son las investigaciones in vitro y otra muy distinta predecir que tales células van a comportarse de la misma manera en condiciones reales.

¿EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE EL HECHO DE SER ATRACTIVO?

La investigación tampoco explica qué entiende como 'atractivo', que en este caso ha sido medido con un cuestionario de percepción personal a otras 492 personas en el que evaluaron la belleza de los participantes. Esta no es una limitación exclusiva de este estudio, sino una aproximación más de la larga lista de investigaciones que han tratado de definir qué nos hace atractivos a los ojos de los demás: otros en vez del sistema inminutario han medido el papel de la edad, otros el de la cultura y la personalidad, otros incluso variables como la de la salud.

Tampoco el hecho de tener un titular sorprendente es característica única de esta investigación, sino que es algo que sucede en ocasiones, como resalta un análisis del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

FUENTES