Aficionados del FC Barcelona celebran la Liga llenando la plaza Catalunya

Barcelona, 11 de mayo de 2026. Aficionados del Barça han celebrado esta noche de domingo el triunfo en La Liga llenando la plaza Catalunya de Barcelona. El club azulgrana se ha proclamado matemáticamente campeón liguero tras ganar al Real Madrid en el Spotify Camp Nou por 2-0. Los goles de Rashford y de Ferran Torres han llevado a los de Flick a alzar su segunda Liga consecutiva. Tras el partido, la euforia se ha apoderado de la afición 'culer', que ha celebrado el título hasta altas horas de la madrugada con cánticos, petardos y fuegos artificiales.