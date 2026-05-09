Aficionados del Real Madrid opinan sobre el enfrentamiento entre Valverde y Tchouaméni

Madrid, 9 de mayo de 2026. El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha asegurado que la filtración de la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni es "una traición" al club, además de avisar de que "no" va a "quemar" a sus jugadores "en una hoguera pública", ya que los dos "representan muy bien lo que es el Real Madrid". Este sábado y a un día del Clásico, aficionados madridistas consideran "raro" que ocurran este tipo de hechos, otros le restan importancia y algunos son más rotundos al afirmar que "no pueden pasar estas cosas en el Real Madrid" y vaticinan que al menos uno de los dos jugadores abandonará el equipo este verano.