Aficionados de la Real Sociedad tiñen de blanquiazul San Sebastián antes de la final de Copa

Bilbao, 18 de abril de 2026. Miles de aficionados de la Real Sociedad que se han quedado en San Sebastián tiñen de blanquiazul el centro de la ciudad desde primeras horas de la mañana. La Parte Vieja donostiarra, la zona del Boulevard, el Paseo de la Concha y especialmente la zona de Alderdi Eder, donde se ha puesto la fanzone para los aficionados txuriurdines acoge a miles de realzales que aguardan "nervios e ilusión" la celebración del partido que enfrentará esta noche en la final de Copa del Rey a su equipo contra el Atlético de Madrid.