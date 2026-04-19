Aficionados al tenis comparten sus sensaciones antes de la final del Godó 2026

Barcelona, 19 de abril de 2026. La edición número 73 del Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó vive su capítulo final este domingo con un campeón inédito, que será el vencedor del duelo entre el tenista ruso Andrey Rublev y el francés Arthur Fils. Varios de los asistentes al partido han compartido con el micrófono de Europa Press TV sus sensaciones. "Yo soy medio francés, así que me encantaría que ganara Fils", comenta Roman. Otra aficionada apuesta por Rublev "porque la experiencia es un grado y Rublev tiene más tablas a la hora de afrontar estos partidos".