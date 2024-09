Alcaraz, "motivado" para la Copa Davis: "Tengo muchas ganas de sentir el cariño de la gente"

El tenista Carlos Alcaraz ha asegurado estar "motivado" y "con muchas ganas" para jugar la Fase de Grupos de la Copa Davis en España, "en casa". "Nosotros no estamos muy acostumbrados a jugar en casa, y tengo muchísimas ganas de sentir el cariño de la gente", ha explicado Alcaraz después de su derrota en la segunda ronda del US Open a finales de agosto. "La verdad es que he hecho un buen trabajo desde que perdí en Nueva York para estar a un nivel óptimo y bueno para afrontar la Copa Davis y lo que viene de la mejor manera posible", ha afirmado el tenista murciano durante la rueda de prensa del equipo español en esta competición que se disputará desde este martes en la ciudad de València.

