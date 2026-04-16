Álex Baena: "En el Atlético nos debemos exigir llegar a la final cada año"

Madrid, 16 de abril de 2026. El centrocampista español del Atlético de Madrid Álex Baena aseguró este jueves que el equipo colchonero debe exigirse "llegar a la final cada año", como la de este sábado, ya que demuestra el "crecimiento del club" de las últimas temporadas. "En el Atlético nos debemos exigir, primero los jugadores, intentar conseguir cada año llegar a la final. Ese es también el crecimiento del club, exigirnos tanto nosotros como el cuerpo técnico, la afición y la gente jugar finales cada año. Para eso también trabajamos cada día, para poder jugar partidos como el del sábado", afirmó el almeriense a los medios de comunicación en la previa de la final de la Copa del Rey Mapfre ante la Real Sociedad.