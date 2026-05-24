Alexia Putellas: "Gracias a estas compañeras que son las mejores del mundo y además son culés"

Barcelona, 24 de mayo de 2026. La jugadora y capitana del FC Barcelona femenino, Alexia Putellas, ha sido una de las grandes protagonistas de la celebración que ha organizado el club azulgrana ante sus aficionados para celebrar una temporada histórica que ha culminado con la Liga de Campeones ganada ayer en Oslo por 4-0 ante el OL Lyonnes, la cuarta en las últimas 6 temporadas. Putellas, que termina contrato el próximo 30 de junio y aún no se ha pronunciado sobre su futuro, ha querido dar las gracias a sus compañeras de equipo "que son las mejores del mundo y además son culés". La afición del Barça ha interrumpido su discurso en diversas ocasiones para cantar "Alexia, quédate".