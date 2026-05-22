Álvaro Arbeloa no seguirá en el Real Madrid: "Me veo preparado para nuevos retos"

Madrid, 22 de mayo de 2026. El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, confirmó este viernes que no continuará en el conjunto madridista, descartando así la posibilidad de acompañar a José Mourinho en el banquillo si finalmente este regresa como apuntaban los rumores. "Mou tiene un cuerpo fantástico, está bien rodeado. Si viene al Madrid lo hará con su cuerpo técnico... no hay ninguna posibilidad de que esté con él. A partir del lunes me tocará pensar que es lo mejor para mí. Ya he dado el salto y he mejorado mucho en estos cuatro meses", afirmó el salmantino.