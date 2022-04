El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que alineará un once "para ganar" este sábado al Espanyol y cerrar el título de LaLiga Santander y que sólo el "riesgo de lesionarse" podría ser impedimento para dar descansos de cara a la vuelta contra el Manchester City, mientras que no quiso valorar lo que le supondría ganar en cinco campeonatos diferentes porque es "muy supersticioso" y aún no lo ha conseguido. (Fuente: Real Madrid)