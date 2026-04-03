Arbeloa: "El Real Madrid suele dar lo mejor de sí mismo cuando llega la primavera"

Madrid, 3 de abril de 2026. El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha asegurado que se juegan LaLiga "en cada partido" y que "no" tienen "margen de error", por lo que ha apelado a centrarse en el encuentro de este sábado ante el RCD Mallorca (16.15 horas), afirmando además que el equipo "siempre suele dar lo mejor de sí mismo cuando llega la primavera", además de señalar que España "no es un país racista" a pesar de los cánticos xenófobos que se escucharon en el España-Egipto. (Fuente: Real Madrid TV)