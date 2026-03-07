El Ayuntamiento de Madrid inaugura 'Mujeres leyendas del deporte' con piezas de referentes

Madrid, 7 de marzo de 2026. El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado en la Junta Municipal de Retiro la exposición 'Mujeres leyendas del deporte', una muestra que recorre la historia del deporte femenino y reúne 70 piezas de grandes deportistas nacionales e internacionales en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer. Alfonso Noáin, director del Museo del Deporte, ha destacado que la exposición cuenta con piezas muy valiosas, como "los esquís de Blanca Fernández Ochoa" o "el maillot de Simone Biles, posiblemente la mejor deportista contemporánea".