El Barça, campeón de Liga tras ganar al Real Madrid en el Clásico

Madrid, 11 de mayo de 2026. El FC Barcelona es de nuevo el campeón de LaLiga EA Sports tras ganar este domingo al Real Madrid (2-0) en El Clásico de la jornada 35, un partido cerrado en la primera parte y con una segunda en la que el equipo blanco le puso más ganas pero sin inquietar a unos culés que iban descontando minutos para cantar el alirón, en una fiesta en la que tuvo peso el sentido homenaje al técnico Hansi Flick, horas después de perder a su padre. (Fuente: Europa Press/FC Barcelona/Marcus Rashford)