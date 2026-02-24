Publicado 24/02/2026 14:55:07 +01:00CET

Courtois: "Creo a Vinícius al cien por cien, hay que acabar ya con esto del racismo"

Madrid, 24 de febrero de 2026. El portero del Real Madrid Thibaut Courtois afirmó este martes que lo sucedido la semana pasada con Vinícius Jr y el presunto insulto racista de Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica, es "un gran momento para acabar" con este tipo de comportamiento, y no duda en creer "al cien por cien" a su compañero, el cual tampoco hizo "nada malo" en la celebración de su gol, mientras que, por otro lado, pidió "actitud e intensidad" para no pasar problemas en el partido de vuelta de este miércoles en el Santiago Bernabéu.