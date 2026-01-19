Decididos los enfrentamientos de cuartos de final de Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol ha celebrado el sorteo correspondiente a los enfrentamientos de los cuartos de final de la Copa del Rey MAPFRE. El Albacete Balompié, único superviviente de Segunda División, ha quedado emparejado con el Fútbol Club Barcelona. Respecto a los otros dos equipos que disputaron la pasada Supercopa de España, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, han quedado emparejados con el Real Betis y el Valencia Club de Fútbol, respectivamente. El partido restante enfrentará al Deportivo Alavés contra la Real Sociedad.(Fuente: Europa Press / RFEF)