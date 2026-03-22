Entrega de premios en la última jornada del Campeonato de Parabádminton Vitoria-Gazteiz

Bilbao, 22 de marzo de 2026. Este domingo se ha celebrado la última jornada de este certámen que acoge la ciudad de Vitoria por quinto año consecutivo y con el apoyo de muchos aficionados a la disciplina en las gradas. Este año se ha batido el récord de participantes hasta el momento. La capital alavesa ha sido nuevamente el epicentro del deporte adaptado con un certámen que comenzó el 16 de marzo y ha finalizado hoy. El lugar escogido ha sido el polideportivo de Aranalde. Este campeonato se ha consolidado como una de las citas de referencia en el calendario internacional de este deporte. Sobre las 15.00h se ha hecho entrega de los trofeos a los ganadores de las diferentes categorías con la presencia de la concejala de Deportes de Vitoria, Ana López de Uralde, quien dice seguir apostando por eventos de este tipo en favor de la inclusión en la esfera deportiva.