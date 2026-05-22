Experto ve en elecciones del Real Madrid una oportunidad para demostrar grandeza institucional

Madrid, 22 de mayo de 2026. Ignacio Ruiz Lamela, partner de la consultora de Sports Communications BRT United, ha considerado que las próximas elecciones presidenciales del Real Madrid suponen "todo un reto a gestionar desde el punto de vista de comunicación para la institución" porque, según ha explicado, "el club se abre a las nuevas voces, a las alternativas, a un debate que hasta ahora no se había producido". Además, ha subrayado que esta situación representa "una gran oportunidad también de demostrar que efectivamente el club a nivel institucional es igual de grande que a nivel de títulos", ya que "lo que tiene que hacer el club, de alguna manera, es mantener el mensaje institucional que le ha hecho grande con sus valores a lo largo de las décadas".