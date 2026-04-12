Fiamma Benítez: "Tener a las mejores a mi lado también me hace mejor"

Madrid, 12 de abril de 2026. La jugadora del Atlético de Madrid y de la selección española, Fiamma Benítez, tiene claro que jugar con el combinado nacional es "un privilegio" para ella. "Siempre me dicen que es bastante complicado, pero el hecho de poder estar con ellas también es un orgullo para mí porque al final es una zona muy complicada de entrar. Tener a las mejores al lado me hace también mejor y aprendo mucho. Aagradezco todas las oportunidades y poder entrenar todos los días con ellas", subrayó Benítez en una entrevista con Europa Press en la concentración de la selección en Las Rozas (Madrid).