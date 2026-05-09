Flick, sobre el conflicto en el Real Madrid: "Son cosas que suceden en el fútbol y en la vida"

Barcelona, 9 de mayo de 2026. El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha reconocido que le sorprendió "un poco" la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid, al que se enfrentan este domingo, pero cree que son cosas "que pueden suceder en el fútbol y en la vida", y ha pedido concentración para afrontar un Clásico en el que tienen la posibilidad de conquistar la segunda Liga consecutiva, algo "que no es normal en España". El técnico alemán también ha elogiado a Kylian Mbappé del que ha afirmado que "es uno de los mejores futbolistas del mundo".