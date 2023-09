Varias jugadoras de la selección española de fútbol lamentaron este lunes que hayan sido convocadas en la primera lista de Montse Tomé como nueva seleccionadora porque su deseo de no serlo y que habían dejado "claro" en su comunicado del pasado viernes sigue "plenamente vigente" y recalcaron que no se ha realizado "en tiempo y forma" según la normativa por lo que no las pueden exigir "acudir".(Fuente: Europa Press/Twitter)

