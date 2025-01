Hansi Flick, sobre Dani Olmo y Pau Víctor:"He hablado con Laporta y tengo confianza en el club"

"Para ser honesto esta situación no es algo que me alegre, ni tampoco a los jugadores". El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este viernes que tiene "confianza" en el club y en las decisiones que puedan tomarse en referencia a las inscripciones de sus jugadores Dani Olmo y Pau Víctor, que no están disponibles para el estreno de este sábado en la Copa del Rey contra el Barbastro y que viven una situación, a día de hoy sin inscripción ni ficha, que no deja contento ni a jugadores ni al propio técnico 'culer'.