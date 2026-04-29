Iñigo Pérez: "El temor a jugar semifinales, bien entendido, es muy positivo"

Madrid, 29 de abril de 2026.
El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, ha opinado que "el temor a jugar semifinales, bien entendido, es muy positivo", en alusión al partido que tendrá su equipo este jueves contra el Racing de Estrasburgo en la ida de esa misma ronda de la Conference League 2025-26. "No tengo nervios, de verdad. Es un escenario que los jugadores lo han conseguido desde hace dos años y medio que venimos acompañándonos. Creo que no debe haber lugar al nerviosismo, quizá un poco de temor, un poco de esto que habéis dicho del primer amor. Y creo que es algo positivo. No son nervios. Nervios es cuando tú no estás preparado. Nervios es cuando quizás has conseguido algo que no te pertenece. Creo que el temor a jugar este tipo de semifinales, bien entendido, es muy positivo", comentó Pérez este miércoles en rueda de prensa.