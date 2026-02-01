Joan Barrabés: "Estos rallyes juntan a muchas generaciones"

El director del Área Deportiva del RACC, Joan Barrabés, ha explicado minutos antes del inicio del Rallye Monte-Carlo Historique 2026 que "estos rallyes juntan a muchas generaciones. Vemos a muchas famílias viendo estos vehículos; habla el padre, el abuelo... Esto hace que sea una afición muy transversal".La avenida de la Catedral de Barcelona se ha llenado de aficionados del mundo del automobilismo para dar la salida de este prestigioso Rallye de coches clásicos que celebra este año su 38ª edición. La capital catalana es este año uno de los seis puntos de salida junto con Montecarlo, Reims, Turín, Bad Homburg e IrlandaEn total 28 equipos (14 de los cuales españoles) inician hoy un recorrido que culminará el próximo 6 de febrero en la ciudad de Mónaco.