Luis de la Fuente: "Entre una buena persona y una que no es tan buena, elijo a la buena"

Madrid, 12 de mayo de 2026. El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, dejó claro este martes que desde que está en este puesto trabaja "con los mejores jugadores y las mejores personas del mundo", y que no duda en elegir siempre "a la buena persona" cuando debe configurar una lista de convocados como la que llevará al Mundial, donde sólo habrá finalmente tres porteros y que les tiene "tensionados" ante posibles lesiones como las que tienen de jugadores que ve "recuperables".