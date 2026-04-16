Marc Pubill: "Toca dejárselo todo en el campo hasta que el árbitro pite el final"

Madrid, 16 de abril de 2026. El defensa español del Atlético de Madrid Marc Pubill aseguró este jueves que el equipo rojiblanco afronta el "momento más bonito de la temporada" con la final de la Copa del Rey Mapfre de este sábado (21.00 horas) y las semifinales de la Liga de Campeones, pero también "el más complicado", aunque el vestuario llega "en gran momento". "Viene el momento más bonito de la temporada, pero también el más complicado y en el que tenemos que estar más enchufados. Fiché por este gran club para jugar partidos así, toca darlo todo, dejárselo todo en el campo hasta que el árbitro pite el final y disfrutar", afirmó el futbolista rojiblanco a los medios de comunicación en la previa de la final de la Copa del Rey Mapfre ante la Real Sociedad.