El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, afirmó este miércoles que se ve "en un buen momento" y con "total confianza" en su juego después de haber cambiado su "mentalidad" tras darse cuenta de que su situación no podía "ir a peor" y de que no había fichado por el conjunto madridista para jugar "mal", aunque no duda de que todavía puede hacerlo "mejor".