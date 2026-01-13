El presidente de LaLiga, Javier Tebas, protagoniza los Desayunos Deportivos de Europa Press

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, recordó este martes que el 'caso Negreira' "está judicializado" y el Real Madrid busca "hacer ruido y daño", y lanzó la reflexión de "qué casualidad que cuando el FC Barcelona abandona" el proyecto de la Superliga, liderada por Florentino Pérez, es cuando "ha vuelto el ataque furibundo judicial" del club merengue contra la entidad azulgrana. "No es el problema de fútbol más grave, lo más grave fue la compra de partidos entre 2008 y 2013 y lo solucionamos entre los clubes. La postura de Florentino Pérez fue mirar hacia otro lado", dijo Tebas sobre el mandatario madridista en los Desayunos Deportivos de Europa Press, organizado con la colaboración de la Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y la Universidad Camilo José Cela.(Fuente: Real Madrid y Europa Press)