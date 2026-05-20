El Rayo Vallecano encara una semana histórica con la disputa de la final de Conference League

Madrid, 20 de mayo de 2026. El Rayo Vallecano encara una semana decisiva y, probablemente, la más ilusionante de toda su historia. Tras asegurar la permanencia en liga, el conjunto vallecano dispondrá de una oportunidad única para conseguir una nueva clasificación a competición europea en la última jornada del campeonato liguero frente al Alavés. El cuadro dirigido por Íñigo Pérez necesitará ganar su encuentro y esperar a los resultados de los rivales para clasificarse a Europa por segunda temporada consecutiva. No obstante, las ilusiones y todas las esperanzas del club y de la afición están puestas en la histórica final de la UEFA Conference League que el conjunto de la franja disputará frente al Crystal Palace inglés en Leipzig el próximo 27 de mayo.