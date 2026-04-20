La Real Sociedad dedica la Copa del Rey a sus miles de aficionados

Donostia, 20 de abril de 2026. La Real Sociedad ha dedicado este lunes la Copa del Rey a su afición, a la que ha agradecido su "calor, apoyo y cariño" y cuya felicidad "no tiene precio", según ha reconocido el capitán del equipo, Mikel Oyarzabal en la celebración del triunfo esta tarde en San Sebastián ante miles de personas.La comitiva del equipo txuri-urdin ha llegado en el autobús descapotable al Alderdi Eder donostiarra hacia las siete menos cuarto precedido de su mascota Txurdin, de una tamborrada infantil y una txaranga. Allí esperaban miles de aficionados con sus bufandas, banderas, ikurriñas, banderas de Palestina y carteles en apoyo al equipo.