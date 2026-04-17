Sevilla acoge a los primeros aficionados de Madrid y San Sebastián para la final

Sevilla, 17 de abril de 2026. El rojo, el blanco y el azul, colores del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad, empiezan a inundar desde este viernes las principales calles de la ciudad en la antesala de la final de la Copa del Rey que enfrentará este sábado, 18 de abril, a ambos conjuntos, en el estadio de la Cartuja a partir de las 21,00 horas. Para ello, se ha preparado un dispositivo de seguridad con más de 2.500 efectivos. Esta masiva afluencia de seguidores ha hecho que la ciudad registre un 'lleno técnico' este fin de semana, con una ocupación que ronda el 95 por ciento.