Simeone: "Julián Álvarez es nuestro mejor jugador y necesitamos su mejor versión"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado este martes que necesitan la "mejor versión" del delantero argentino Julian Alvárez, a quien considera el "mejor jugador" de la plantilla, por lo que el equipo tiene que ayudarle para que se "encuentre con el gol", empezando por el encuentro de este miércoles (21.30 horas) frente al Rayo Vallecano en el Riyadh Air Metrolitano. "En cuanto a Julián, es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos. Y no hay más. Esperamos que pueda encontrarse con lo más importante que tiene un delantero, que es el gol. Y que el equipo lo ayude, obviamente, a tener situaciones para que él concrete porque vive de eso, porque vino para eso y porque necesitamos su mejor versión", afirmó el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles.(Fuente: Atlético de Madrid)