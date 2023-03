El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, ha afirmado que "a mí no me ha llamado nadie", en relación con su posible citación como testigo en el 'Caso Negreira' con el fin de averiguar el grado de conocimiento que pudo tener en su etapa de entrenador del Barcelona de unos supuestos informes sobre la actuación de los árbitros en el campo. "Que se publiquen determinadas cosas no significa que vayan a suceder, o que vaya a ocurrir algo. Ya veremos", ha explicado.