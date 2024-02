Así se expresaba el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, en rueda de prensa previa al partido que se disputará mañana contra el Alabés.''Son dos años y medio y el proceso no compensa. Vas luchando contra cosas y al final esto provoca un desgaste, no sé disfruta el día a día y lo he visto en entrenadores que han ganado, por eso la decisión'' afirmaba tras ser preguntado por el motivo de su partida.

