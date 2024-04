Xavi ve que el entorno seguirá siendo 'cruel' pero afronta con ganas su continuidad en el FCB

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha expresado hoy que aunque celebre su continuidad en el cargo, el entorno 'va a seguir siendo cruel'.''El entorno va a seguir siendo cruel, va a seguir siendo desagradable en situaciones adversas. Se dónde estoy, pero me siento fuerte, tengo ganas, pienso que el proyecto no está terminado y así lo siento de corazón. Lo vamos a dar todo, a partir de aquí va a seguir siendo cruel, lo tengo clarísimo, pero me veo con energía y con fuerzas.'' expresaba el entrenador durante una rueda de prensa conjunta con el presidente del club, Joan Laporta, para explicar los motivos de la continuidad de Hernández como entrenador.