10.000 euros para salvar a Kumba: Rubén busca ayuda para tratar el tumor de su perro

Barcelona, 26 de septiembre de 2026.
Rubén hace 10 años que comparte su vida con Kumba, para él, su perro lo es todo. Por este motivo, ahora busca ayuda para poder conseguir los 10 mil euros que cuesta el tratamiento de radioterapia que Kumba necesita para tratar el tumor maligno en la nasofaringe que le detectaron hace poco.
Después de someterse a una primera operación para extirpar el tumor y varios tratamientos, nada ha funcionado, y según explica Rubén, "la única opción que nos han dado es un tratamiento de radioterapia, que por las características del tumor de Kumba se realiza únicamente en Francia".