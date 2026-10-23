Álvarez (UGT) llama a los trabajadores catalanes a sumarse a la huelga: "Merece la pena"

Barcelona, 23 de octubre de 2026. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha llamado a los trabajadores catalanes a unirse a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre: "Merece la pena". Lo ha dicho este viernes en declaraciones a la prensa junto al presidente de UGT de Catalunya, Matías Carnero, tras reunirse con la sección sindical de Seat en la planta de Martorell (Barcelona). Álvarez ha subrayado que la vivienda es un gran problema en Catalunya y, especialmente, en la provincia de Barcelona, y que es necesario que "se tome conciencia de que la lucha es la forma de que se pueda empezar a trabajar este problema".