Unas 1.500 personas se concentran en apoyo a Ceuta y otras 700 contra del racismo en Barcelona

Barcelona, 2 de septiembre de 2026. Unas 1.500 personas se han concentrado en la plaza Sant Jaume de Barcelona, ante el Ayuntamiento y el Palau de la Generalitat, en apoyo a Ceuta, según datos de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB). Los participantes han gritado cánticos en contra del presidente del Gobierno como 'Pedro Sánchez hijo de puta' y 'Pedro Sánchez a prisión', y otros como 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende' o 'España cristiana y no musulmana'. Paralelamente, unas 700 de personas, también según la GUB, se han concentrado en el lado opuesto de la plaza Jaume y separadas por un cordón de Mossos d'Esquadra en contra del racismo y en respuesta a la concentración que congrega a simpatizantes del PP y de Vox.