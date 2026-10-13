Hasta 15.000 euros de multa por agredir a un profesor: la Xunta busca "proteger la autoridad"

Santiago de Compostela, 13 de octubre de 2026. El Gobierno autonómico actualizará la normativa que regula la convivencia en las aulas con novedades encaminadas a que Galicia sea "la primera en proteger la autoridad" docente, de forma que la agresión a un profesor por parte de padres, responables legales e incluso de los propios alumnos podrá suponer una multa de hasta 15.000 euros. Lo ha anunciado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien ha sustituido al presidente autonómico, Alfonso Rueda, de viaje institucional en Bruselas. (Fuente: Xunta de Galicia)