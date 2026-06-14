Unas 200 personas piden en Santander elecciones y la dimisión de Pedro Sánchez

Santander, 14 de junio de 2026. Unas 200 personas han recorrido este domingo el centro de Santander con motivo de la manifestación ciudadana convocada por 33 asociaciones de la sociedad civil para pedir elecciones generales y la dimisión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Una de las principales caras de la movilización ha sido el conde de Ripalda, Amalio de Marichalar, que ha marchado al frente de la gran pancarta en la que se leía 'Pedro Sánchez dimisión. Elecciones ya', junto a los principales representantes de Vox en Cantabria, como la presidenta provincial, Laura Velasco, y otras autoridades regionales y locales del partido.