Unos 2.000 anfifascistas protestan contra la presencia de AC en el Fossar de les Moreres

Barcelona, 10 de septiembre de 2026. Unos 2.000 manifestantes de diversas entidades y asociaciones antifascistas catalanas se han concentrado este jueves por la tarde en el passeig del Born con su acceso al Fossar de les Moreres, el memorial a los caídos de 1714 en Barcelona, para protestar contra la presencia de Aliança Catalana que ha realizado una ofrenda floral. Agentes de orden público de los Mossos d'Esquadra han blindado los accesos del espacio desde primera hora de la tarde para impedir que simpatizantes de AC y los manifestantes se puedan enfrentar, tal y como sucedió el año pasado.